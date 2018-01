Depois do vereador Agnaldo Timóteo propor a mudança do nome do Parque do Ibirapuera para Parque Michael Jackson, é a vez de seu colega de parlamento, Domingos Dissei, a propor a mudança do nome do Parque da Aclimação para Archangelo Ianelli, artista plástico paulista que morreu em maio. Bem, pelo menos o homenageado tem a ver com a cultura da cidade.

