São Paulo tem um novo governador. De hoje até quarta-feira, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Barros Munhoz, exercerá o cargo de governador porque os titulares, Serra, e seu vice, Goldman, estão fora do País. Munhoz é o 13º presidente do Legislativo paulista a ocupar o posto de chefe do Executivo.

