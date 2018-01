Novo aeroporto de Caieiras breca projeto de trem até Cumbica

Inicialmente, o governo de São Paulo esperava um aceno do governo federal sobre a ampliação do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, para prosseguir no projeto do Expresso Aeroporto, trem que ligaria o centro da capital paulista ao maior terminal aéreo internacional. Alegava-se que não havia estímulo à iniciaitiva privada e aos passageiros se não fosse feito o terceiro terminal. Agora, um novo fator tranca o andamento do projeto: a proposta de construção do terceiro aeroporto de São Paulo pela iniciativa privada, em Caieiras. Esse terminal é aguardado com ansiedade. Mas ainda falta a União assinar marco regulatório do setor para que o projeto saia do papel. É bem possível que tudo esteja acertado após a Copa do Mundo da África do Sul. E o aeroporto de Caieiras pode sair até 2014.

