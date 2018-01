Veja para onde está indo nosso rico dinheirinho é uma seção que este blog inaugura hoje. Pretende mostrar ações parlamentares, cujos detentores do mandato são pagos com nosso dinheiro. Essas propostas, muitas vezes, não levam a nada, a não ser interesses pessoais/eleitorais. A coluna começa com o projeto de lei do deputado estadual Edson Ferrarini (PTB), que pretende mudar o nome do Museu Paulista da USP, o popular Museu do Ipiranga, para Museu Paulista do Ipiranga. O projeto tramita agora na Comissão de Constituição e Justiça. É para “prestar justa homenagem ao bairro do Ipiranga, aos seus dignos moradores e, porque não dizer, ao próprio Museu do Ipiranga”, justifica Ferrarini no texto em avaliação na Casa.

