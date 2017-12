Pesquisa do Instituto Trata Brasil avaliou os serviços prestados no setor de saneamento básico em 79 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes. Mostra que o brasileiro consome em média 150 litros de água por dia e 80% da água consumida se transformam em 8,4 bilhões de litros de esgoto. Mas apenas 36% do esgoto gerado nessas cidades recebem algum tipo de tratamento. O resto vai, in natura, para rios e mananciais, que fornecem água para essas mesmas cidades.

