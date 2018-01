Dona de um índice de 30% de desperdício de água potável produzida e com tratamento de apenas cerca de 50% do todo o esgoto coletado no Estado de São Paulo – o restante é despejado in natura nos mananciais -, a Sabesp acaba de vencer uma licitação no Panamá. A empresa vai atuar como consultora em programa de uso racional de água e também na implantação de um novo modelo de gestão comercial e operacional na companhia responsável pelo saneamento das províncias centrais panamenhas. O contrato tem duração de três anos, no valor de US$ 8,8 milhões.

