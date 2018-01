Não apareceu uma viva alma nos dois pregões já realizados pela Sabesp para contratar empresa para fazer a batimetria – topografia subaquática – nos lagos do Parque do Carmo e no do Parque da Aclimação. O exame seria a primeira etapa da limpeza do lodo do fundo dessas lagos, entupidos de poluição e sujeira há anos. A batimetria no lago do Ibirapuera deverá ser bancada por uma multinacional.

