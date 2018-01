O navio cargueiro que transporta o primeiro trem que vai operar na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo deve chegar ao Porto de Santos na próxima semana. Ontem, a embarcação que partiu do Porto de Busan, na Coreia do Sul, passou próximo a Madagascar, no sul da África, e segue destino a São Paulo. Ao chegar no Brasil passará pelo trâmites alfandegários e depois será transportado à capital paulista, quando iniciará testes nos trilhos, provavelmente em dezembro.

