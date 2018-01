O governo do Estado criou grupo de trabalho para estudar a instalação de uma nova eclusa na barragem da Penha, no Rio Tietê, para estender os 41 quilômetros de navegação no rio. Uma vez criado esse dispositivo, o Tietê terá 55 quilômetros navegáveis na região metropolitana. O custo, bem, não revelado.

