Nas ondas do rádio

Políticos paulistanos estão se preparando para as eleições de 2010 e apostam todas suas fichas na comunicação de massa. Isso inclui programas de rádio e televisão, internet e até telemarketing. Um programa diário em rádio na capital, com uma hora de duração, custa R$ 6 mil. Já têm sua horinha garantida no dial o secretário das Subprefeituras, Andrea Matarazzo, e os vereadores tucanos Gabriel Chalita, Gilberto Natalini e Mara Gabrilli. Na TV estão Chalita e Carlos Alberto Bezerra Júnior, também do PSDB. E utiliza o telemarketing Ricardo Teixeira (PSDB).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.