Novo levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) aponta que a participação do emprego público é pequena no Brasil. O porcentual de servidores entre o total de ocupados não chega a 11% e não ultrapassa 6% se comparado a toda a população. O Estado brasileiro é menor que nos Estados Unidos, Alemanha, Espanha, França, Suécia e até mesmo que os vizinhos hermanos Argentina, Uruguai e Paraguai.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.