O Colégio de Líderes da Câmara Municipal de São Paulo acabou de enterrar as possibilidades de criação da CPI da Merenda ou outra que possa importunar o prefeito Gilberto Kassab. Ficou definido que serão instaladas a CPI do IPTU, para apurar sonegação do imposto por instituições financeiras, e a que investigará as causas da poluição do Córrego Jurubatuba. Está no ar a possibilidade de criação de uma terceira comissão, para investigar pedofilia na cidade.

