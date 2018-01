Não ao Zé 2016

Surgiu no Rio a ideia de transformar o Zé Carioca, aquele personagem criado pela Disney no início dos anos 40, em símbolo das Olimpíadas de 2016. Não é piada. A informação é da coluna Gente Boa de hoje no Globo. A ideia é atribuída ao secretário do municipio Wagner Victer e que teria apoio do prefeito Eduardo Paes. A discussão sobre o tema foi lançada hoje no Blue Bus, pois Zé Carioca, com seu jeitão malandro, é um personagem controverso. Sua criação pela Disney durante a 2ª Guerra Mundial é atribuída a um movimento estratégico do governo dos Estados Unidos para melhorar suas relações e conseguir apoio dos países ‘amigos’, uma política batizada de ‘Good Neighbor Policy’. O papagaio apareceu em ‘Alô Amigos’, para o qual foi encomendado a Ari Barroso o samba Aquarela do Brasil, que depois se tornou um clássico ufanista do repertório popular brasileiro. Sugiro que o mascote de 2016 seja o Saci pererê.

