Na web, sem papel

Os moradores da região do ABC vão ganhar sua primeira TV web em março, no máximo abril. Está em preparação a inauguração da TV ABCD Maior, que será veiculada no site do jornal de mesmo nome da ferramenta na internet. Haverá programação diária, sete dias por semana, para todos os segmentos. Enquanto isso, na mesma região que comporta sete cidades, o índice de leitores de jornal despenca. Recente pesquisa mostra que menos de 34% dos mais de 2,2 milhões de habitantes do ABC não lêem jornais.

