A cidade de São Paulo deverá receber 600 mil turistas durante a realização da Copa do Mundo de 2014 e deve obter investimentos da ordem de R$ 36,4 bilhões até essa data. Serão investimentos em negócios e atividades ligadas ao turismo, infraestrutura, logística e segurança. A estimativa é da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (Fecomercio).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.