Depois do Carnaval, a partir da zero hora do dia 18 de fevereiro, uma quinta-feira, as quatro praças de pedágio do sistema Ayrton Senna/Carvalho Pinto passarão a operar de forma bidirecional. Isso significa que o motorista vai pagar pedágio em ambos os sentidos. De acordo com a Artesp, os valores ficarão 50% abaixo dos valores atuais. Assim, quem utilizar a rodovia em uma só direção passará a pagar metade dos valores vigentes e o custo total nas viagens de ida e volta continuará o mesmo. As mudanças afetam apenas veículos de passeio e motos, sendo que os caminhões já pagam de acordo com esse modelo (cobrança na ida e na volta).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.