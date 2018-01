A revista Forbes elegeu Madonna como a mãe mais trabalhadora de Hollywwod, com ganhos de US$ 110 milhões em 2008. Em seguida vem Reese Witherspoon (US$ 24 milhões) e Gwyneth Paltrow (US$ 20 milhões). Madonna tem três filhos e tentava adotar uma outra criança africana. Angelina Jolie, que ficou em 6º lugar com US$ 14 milhões, tem seis filhos. Mary, minha mulher, tem salários ínfimos como professora e trabalha muito mais que essas eleitas, assim como milhões de outras mulheres brasileiras que também têm dupla-jornada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.