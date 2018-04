O ex-prefeito de São Paulo Reynaldo Emygdio de Barros morreu na última sexta-feira, dia 4, aos 79 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês. Sobrinho do ex-governador Ademar de Barros, Reynaldão, como era conhecido, também foi secretário municipal nas gestões de Paulo Maluf e Celso Pitta. Administrou a capital no período de 1979 a 1982. A família de Reynaldão preferiu o silêncio. Seu corpo foi cremado na própria sexta-feira.