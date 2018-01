O vereador Agnaldo Timóteo quer renomear o Parque do Ibirapuera para Parque Michael Jackson. O objetivo, justifica, é transformar o local num ponto turístico internacional. Vichimaria, e precisa dar o nome do cantor para incrementar o turismo no parque? Quem sabe Timóteo queira criar também um campeonato de moonwalk, aquele famoso passinho de Jackson, debaixo da marquise…

