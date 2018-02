Mizael rebate leitores do blog

O ex-policial militar e advogado Mizael Bispo de Souza, acusado de matar a advogada Mércia Nagashima, se defendeu de comentários feitos por leitores neste blog em post publicado ontem. Mizael escreveu seis comentários, rebatendo o que algumas pessoas falaram sobre ele. Ele parou de dar entrevistas para a Imprensa e agora aproveita espaços na mídia para se auto-defender. O post de ontem mostrava que o Tribunal de Justiça pode mudar o local do julgamento de Guarulhos para Nazaré Paulista. Isso pode provocar uma reviraovlta no caso.

Há pouco, o advogado de Mizael, Samir Haddad Júnior, confirmou que a autoria dos comentários é de seu cliente. “Ninguém se defende melhor do que em causa própria. É legal ele mostrar a cara, pois não pode ser isolado da sociedade. Ele é apenas acusado, não está nada provado contra ele. É muito importante ele agir como um cidadão comum”, afirmou.

Veja um dos comentários escritos pelo próprio Mizael, sem edição. Depois leia o post de ontem e os outros comentários:

“Se eu ficasse preso quem iria reparar o dano quando eu fosse declarado inocente????? O estado né????????Mas em quanto tempo eu receberia esse deinherio??????Depois de morto??????Pra mim não interessa.Sei que tem muita gente que queria e quer me ver preso, sem saber se fui eu ou não o assassino da minha ex namorada, mas o certo é que sou inocente e vou provar isso pra todos, embora nao tenho que provar nada e sim a Policia quem tem que provar que sou eu o assassino, e isso até agora nao fez, embora tentou de todas as maneiras manobras maliciosas no sentido de me incriminar até mesmo perante a sociedade, mas confio muito em Deus e esse é o meu juiz e sabera julgar com sabedoria e ja demonstrou isso, quando usa do ser humano para fazer a justiça, pois se assim nao fosse, eu ja estaria preso e condenado, pois a furia do inimigo é grande, tal vez quanto a que vc sente neste instante dentro de vc, mas nem me preocupo com isso, pois sei que vc é pessoa que nao conhece nada do processo e é daqueles que assiste jornais sensacionalistas que primeiro condena para depois pedir desculpas, como é o caso da mae da mamadeira e da filha do minsitro do TRE de Brasilia. Eu nao lhe peço nada, só peço a vc que antes de me criticar, falar palavroes, me xingar e tudo mais, premeiro peça que justiça seja feita neste caso, pois se assim o for, eu estarei de pleno acordo contigo, pois sou inocente e se justiça for feita, sairei desta situação que o Olim me colocou sem nenhuma prova, tudo com intuito de se promover politicamente para as eleições de 2012, aguarde para vcs verem e confirmarem o que estou falando, não sejam hipocritas, e se vc é um derrotado na vida, daqueles que nao tem Deus no seu coração e que me deseja sempre o mal, tal vez tenha até inveja de mim achando que sou rico, besteira sua, pois, sou pobre, nao tenho posses, apenas trabalho para comer e beber e dar uma vida digna para minha filha. E lhe digo mais, assim como sobreviv i de um acidente de um choque eletrico de 13.800 volt de alta tensão que soffri, onde quase perdi minha vida, tbem vou sair desta grave acusação que me imputam injustamente, mas porque nasci para vencer e com Deus na minha frente vc pode ter certeza que irei sair desta, mesmo se um dia eu for preso inocente, o que jamais eu como advogado não acreito nesta hipotese, pois luto por justiça e acredito nela, mas se isso ocorrer um dia sairei e darei a volta por cima, porque nasci pra vencer e nao para ser vencido.

MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO E SUA COMPREENSÃO, MIZAEL”