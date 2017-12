Mineirão 2014

A licitação para as reformas do Mineirão para a Copa de 2014 será lançada apenas entre março e abril do ano que vem, segundo o vice-governador de Minas Gerais, Antonio Anastasia. O processo licitatório começará apenas após a conclusão do projeto executivo, prevista para o início de 2010.

No primeiro semestre o Mineirão passará por reformas estruturais, mas continuará recebendo os jogos dos clubes mineiros. A interdição total está prevista para novembro de 2010 e deve perdurar até 2013.Para se adequar aos padrões da Fifa, o estádio terá seu gramado rebaixado em 13,5 metros, receberá uma garagem subterrânea e uma cobertura integral das arquibancadas. O estádio será interligado ao ginásio Mineirinho, que será o centro de imprensa durante a Copa, por meio de uma passarela.Segundo Anastasia, as obras de reforço estrutural e as demolições serão financiadas com recursos do governo estadual. As fases seguintes poderão contar com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que abriu linha de crédito específica para os estádios da Copa.

