Militares EUA

O deputado federal José Genoino teve acesso com exclusividade a um documento oficial da Força Aérea dos Estados Unidos que detalha o projeto da construção das bases militares norte-americanas na Colômbia. O texto fundamenta o Orçamento de Defesa norte-americano para 2010 votado pelo Congresso e classifica a construção das bases como uma oportunidade para conduzir “operações militares de amplo espectro” na América do Sul.

No documento, a América do Sul é chamada de “sub-região crítica”, onde a “segurança e a estabilidade estão permanentemente ameaçadas pelo narcotráfico patrocinado por insurgências terroristas, governos anti-Estados Unidos, pobreza endêmica e desastres naturais recorrentes”. Esse documento é uma espécie de réu-confesso da política norte americana para influir, intervir, pressionar na América do Sul, tendo como alvo o combate aos movimentos sociais e aos governos progressistas conceituados aqui como anti-Estados Unidos, especificamente a Venezuela, Bolívia e Equador”, afirma Genoino.

