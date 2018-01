Meu nome é…

Ela já formou dupla com o estridente barbudo Enéas Carneiro nas propagandas políticas. Foi a deputada estadual mais votada no País em 2002, com mais de 682 mil votos. É médica dermatologista, já foi vereadora pelo extinto e minúsculo Prona, migrou até para o PSDB e hoje preside o diretório municipal do nanico PTC. Havanir Nimtz, que completará 56 anos no dia 7, participa hoje de programa da Rede TV! em busca de, vejam só, um namorado. Ela é cheia de dotes. Em seu site revela que também é advogada, biomédica, evangélica, pianista, sanfoneira e tecladista, dona de um laboratório de análises clínicas.

