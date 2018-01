Metrô suspende duas licitações do plano de expansão

O Metrô suspendeu duas licitações que envolvem o plano de expansão das linhas na capital. Uma delas é a concorrência internacional para compra de 26 trens para a Linha 5 – Lilás. A outra licitação vai escolher a empresa para elaborar o projeto civil básico da Linha 15-Branca – entre Vila Prudente e Tiquatira, na zona leste.

“Várias empresas que têm interesse em participar do processo pediram à Companhia o adiamento da data de entrega das propostas. O Metrô avaliou que essa mudança não acarretará em atraso no cronograma da licitação nem da entrega dos trem. Com o objetivo de aumentar a concorrência entre os participantes, decidiu-se alterar a data da licitação para 23 de agosto”, diz nota da assessoria de imprensa do Metrô.

Já o adiamento do processo de contratação de empresa para fazer o projeto da via permanente, pátio de estacionamento e manutenção de trens da Linha 15 se deu, segundo o Metrô, porque os questionamentos técnicos recebidos nesse período de publicação do edital foram “tecnicamente relevantes”. Então decidiu-se suspender a licitação para análise. “Essa suspensão não vai impactar o cronograma do processo, que será retomado nas próximas semanas”, garante o Metrô.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.