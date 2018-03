Metrô de SP bate novo recorde de passageiros

O Metrô de São Paulo bateu novo recorde de passageiros no dia 3 de setembro. Foram transportadas naquela sexta-feira 3,794 milhões de pessoas, segundo dados da própria companhia. O metrô paulistano é o segundo no mundo em número de passageiros transportados em relação à extensão da rede. O índice é de 11,5 milhões de passageiros transportados por quilômetro de linha. A liderança é do metrô de Tóquio, no Japão, com 11,9 milhões. São Paulo tem hoje 68,9 quilômetros de linhas metroviárias e 11 milhões de habitantes. Já a capital japonesa alcança 286,2 quilômetros de trilhos de metrô e 13 milhões de habitantes. Lá como aqui são duas as companhias que operam o sistema.

