Metrô amplia horário de funcionamento de estações da Linha Verde

A partir de amanhã, o horário de funcionamento das estações Tamanduateí e Vila Prudente da Linha 2-Verde do Metrô será ampliado. Os usuários poderão usar os trens das 8h30 às 17 horas. Hoje, funciona das 9 horas às 16h30. Mesmo com horário maior, continuará a vigorar a operação assistida, para que sejam feitos testes. As duas estações também funcionarão aos sábados, domingos e feriados, nesse mesmo horário. O percurso entre as duas paradas é gratuito. Para efetuar a transferência para o sistema Metrô na Estação Sacomã ou para a Linha 10-Turquesa da CPTM na Estação Tamanduateí é preciso efetuar o pagamento da tarifa.

