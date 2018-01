Mesma novela

A disputa entre Geraldo Alckmin e Gilberto Kassab para a disputa da Prefeitura de São Paulo com o aval do PSDB se repete novamente. Mas desta vez com Alckmin e Aloysio Nunes Ferreira. No ano passado, vereadores tucanos deixaram o barco do candidato do PSDB para apoiar Kassab, escolhido de José Serra. Agora, novo alvoroço no ninho tucano começa a espalhar penas. Tem vereador alckmista de carteirinha que prefere Aloysio. E também tem deputado estadual da base de Alckmin que está com Aloysio, chefe da Casa Civil de Serra. E esperar para ver.

