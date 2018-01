Meningite década de 70

Todas as ações que estão sendo tomadas para evitar uma maior propagação da gripe suína no Brasil, com adiamento da volta às aulas e tudo mais me lembra a época do ginásio, quando o País vivia uma epidemia de meningite. Nas escolas passamos pelos mesmos problemas e desenvolvemos ações similares de profilaxia. Só que naquela época, na década de 70, havia um patuá de cânfora amarrado na camisa para “evitar” a contaminação. Diziam que ajudava a se proteger do vírus. Também havia vacina contra a meninigte. Hoje temos de torcer para ninguém espirar do seu lado e manter o máximo cuidado com a higiene pessoal. Vacina contra a H1N1, nem pensar.

