Memorial de Lula

Está sendo gestada a criação de um instituto para quando o presidente Lula deixar Brasília, nas mesmas bases das organizações criadas pelos ex-presidentes Bill Clinton e Fernando Henrique. Será em São Bernardo e funcionará junto com o Museu do Trabalho e do Trabalhador. O local deve ser o Estádio da Vila Euclides, palco de memoráveis assembléias e ícone do movimento sindical que lutou contra a ditadura. O memorial deverá ficar pronto em 2010. Tudo bancado pela prefeitura da cidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.