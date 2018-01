Em 2011, a Nasa lançará um módulo para Marte. E qualquer terráqueo pode incluir seu nome num microchip que será enviado ao planeta vermelho pela agência. Acesse o endereço http://mars.jpl.nasa.gov/msl/participate/sendyourname/ e se cadastre. É de graça e você ganha até um comprovante de inclusão. Eu não vou mandar o meu. Tenho medo de extraterrestres. Vai que o alienígena goste do meu nome e venha me abduzir. Essa dica é do Blue Bus.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.