O Corinthians e seus pequenos torcedores vão virar estrelas de um desenho animado. De olho no público infantil, o Timão planeja a produção de uma série animada para estrear em 2010 na TV. Segundo fontes ligadas ao clube, a atração, que terá como protagonistas torcedores mirins do Corinthians, já está sendo negociada com canais pagos e abertos, entre eles, o SBT, que demonstrou muito interesse no projeto. A ideia surgiu após o sucesso do livro infantil sobre a história do time, Meu Pequeno Corintiano, de Serginho Groisman. O departamento de Marketing do Corinthians ainda não sabe quantos episódios terá a animação, nem a duração deles, mas já está atrás de eventuais patrocinadores. Outra negociação envolve a criação de personagens baseados em jogadores que fazem parte da história do Corinthians, como o Ronaldo. O clube ainda não sabe se poderá usar a imagem do craque na animação, o que agregaria muito mais ao projeto. O desenho terá ainda personagens de outros times, como um palmeirense, um são-paulino e um torcedor de time carioca. Essa notícia é do Blue Bus.



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.