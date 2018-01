A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado acaba de aprovar mais um empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de R$ 600 milhões, para o programa de despoluição do Rio Tietê. O dinheiro vai financiar a terceira fase do projeto, que já consumiu mais de US$ 3 bilhões há quase duas décadas e o cheiro de esgoto na capital continua o mesmo. É a Sabesp que vai tocar.

