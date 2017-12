Mais uma dose

Foi aprovado na Comissão de Educação e Cultura da Câmara Federal o projeto de lei que cria o Dia Nacional da Cachaça: 13 de setembro. A data escolhida coincide com o dia em que a bebida foi legalizada no Brasil por Portugal. Agora a proposta precisa passar por votação em plenário e depois pelo Senado. O deputado catarinense Valdir Colatto (PMDB), autor da proposta, afirma em sua justificativa no projeto que a cachaça é um símbolo nacional. A produção brasileira da pinguinha ultrapassa 1 bilhão de litros anuais.

