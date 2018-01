Mais petróleo em Santos

A Petrobras foi autorizada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) a perfurar um novo poço na área norte do pré-sal da Bacia de Santos, em área contígua à descoberta de Iara, fora dos limites dos blocos já licitados. A perfuração terá como objetivo a obtenção de informações sobre a região, ainda carente de avaliação geológica mais detalhada e, para tanto, espera-se atingir a profundidade de 6.425 metros. Os dados e estudos coletados serão enviados à ANP. Uma vez constatado petróleo no local, o novo poço será explorado pela iniciativa privada, através de uma cessão onerosa. A sondagem deve começar no final da primeira quinzena de dezembro.

