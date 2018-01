O jornal Bom Dia ABC deve chegar às mãos dos leitores das sete cidades da região até o final do ano. É uma aposta da rede de jornais Bom Dia, que atua no interior de São Paulo, e agora visa o jornalismo diário imprenso na região do ABC.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.