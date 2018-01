Lula x Goldman no Rodoanel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador Alberto Goldman se encontram pela primeira vez em público na inauguração de um centro de logística no início da tarde na Rodovia dos Imigrantes. O condomínio de transporte, um amplo estacionamento para caminhões junto a um centro de distribuição de 60 mil metros quadrados, fica no entrocamento da estrada com o Trecho Sul do Rodoanel, em Diadema. Fora a amistosidade do evento, o encontro promete bom embate eleitoral.

Atualização às 15h50: Lula não foi.