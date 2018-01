Lotação na enchente

Que os paulistanos enfrentam diariamente filas para pegar ônibus, trem e metrô todo mundo já está cansado de saber. Mas fila para pegar o barco para ir trabalhar ou à escola é novidade. Isso acontece no Jardim Romano, no Jardim Pantanal, zona leste da capital, que há quase dois meses estão alagados. O pessoal se organiza em fila aguardando o bote do Corpo de Bombeiros para atravessar as ruas inundadas, no flagra do competente Gilberto Travesso. São Paulo inovando.

