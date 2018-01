Se o consumo de cerveja no Brasil é grande, o de frutas é o inverso, muito abaixo do que os nutricionistas sugerem. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o consumo anual de 100 quilos por pessoa. No País, o consumo anual beira o ridículo se levada em conta a grande diversidade de frutas que temos por essas terras. São 62 quilos por pessoa, enquanto que na Europa o consumo per capta chega a 107 quilos por ano.

