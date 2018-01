Os motoboys, que ganharam a regulamentação da profiassão no Brasil, estão invadindo outros países. Em Londres, por exemplo, recebem semanalmente entre 300 e 800 libras. As entregas motorizadas na capital inglesa já têm mais de 100 brazucas em ação. Há até pontos de encontro deles por lá, para uma confratenização ao final do dia. Há espaço para uma bebidinha no Bar do Luis, em Oxford Street. O mecânico preferido deles fica em Shepherd’s Bush, na oficina do Alex.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.