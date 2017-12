Santo André vai poder contar com aterro sanitário próprio por mais 13 anos. Há pouco, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) aprovou proposta de ampliação de área de 40 mil m² ao lado do aterro já existente. A liberação chega a galope, já que o atual depósito tem vida útil de pouco mais de 20 dias.

