Linha 4 começa a cobrar tarifa na segunda-feira

A ViaQuatro, concessionária responsável pela operação e manutenção da Linha 4-Amarela, informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 21, será iniciada a operação comercial, com cobrança de tarifa, nas viagens entre as Estações Paulista e Faria Lima. O horário de funcionamento dos trens continuará a ser das 9h00 às 15h00, de segunda a sexta-feira.

O valor da tarifa é o mesmo praticado nas demais linhas do metrô (R$ 2,65 a tarifa unitária). Com isso, o usuário desembolsa o mesmo valor para a viagem e pode fazer a transferência da Estação Paulista para a Estação Consolação e vice-versa, por meio da esteira rolante que liga as duas estações.

Todos os bilhetes únicos aceitos nas outras linhas do metrô também poderão ser utilizados na Linha 4-Amarela. As estações da Linha 4 são equipadas com escadas rolantes, elevadores, portas de plataforma, bloqueios inteligentes e sinalização para deficientes.

A Central de Atendimento da ViaQuatro está à disposição dos usuários no telefone 0800 770 71 00, também de segunda a sexta, das 09h00 às 15h00. Informações de Renato Machado