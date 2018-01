A licitação para construção do segundo trecho da Linha 5-Lilás do Metrô tem nova fase hoje, com a entrega de documentos de pré-qualificação das empresas que participarão da disputa. A expectativa é que mais de 20 empreiteiras e/ou consórcios participem do certame. Em janeiro, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) havia determinado a paralisação da concorrência, e o Metrô conseguiu no início de fevereiro a liberação.

