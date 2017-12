Licitação do trem-bala será lançada amanhã

O governo federal lança amanhã, terça-feira, dia 13, em Brasília, a licitação que vai escolher a empresa ou consórcio para construir o trem de alta velocidade (TAV) entre São Paulo, Campinas e Rio; além de explorar a linha. Também será assinada pelo presidente da República o projeto de lei que autoriza a criação da estatal do trem-bala, a Empresa de Transporte Ferroviário de Alta Velocidade S/A (ETAV). Tem gente apostando que dá para concluir tudo até a Copa de 2014.

Às 11h30 será realizado um evento no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, com a presença de Lula, do ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e da direção Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).