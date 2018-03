Liberada bebida alcoólica no dia da eleição em SP

Aqueles que gostam de um drink vão comemorar essa. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo derrubou aquela antiga proibição de bebidas alcoólicas no dia do pleito em todo Estado de São Paulo. Trata-se de uma decisão do governo estadual. Agora, nada de colocar garrafa de cerveja sem álcool em cima da mesa do bar e esconder a loirinha gelada. Liberou geral. Mas com moderação e respeitando o próximo.

Atualizado em 30/9: Governo do Rio de Janeiro também libera bebida com álcool no dia da eleição. Mas atenção, tanto em São Paulo como no Rio a fiscalizçaão da Lei Sêca para motoristas continua valendo.