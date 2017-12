Criamos as línguas sob a ilusão de que poderíamos, pela palavra, dominar e esculpir a realidade.Algo, no entanto, deu errado. Não só a realidade se opôs à nossa pretensão de domínio pleno como os próprios idiomas se revelaram incontroláveis, seguindo caminhos tortuosos que muitas vezes flertam com o nonsense. É o que demonstra o recém-lançado Dicionário de Expressões Coloquiais Brasileiras, do professor carioca Nélson Cunha Mello. Tão útil quanto saboroso, o livro publicado pela Leya esclarece a origem de inúmeros termos e frases que empregamos cotidianamente, não raro sem nos perguntar se de fato fazem sentido. Cinco exemplos:

* Por que, afinal, dizemos que um objeto exibe a estranhíssima “cor de burro quando foge”? Alguém já viu um burro mudar de cor assim que sai em disparada? Cunha Mello explica que a expressão é uma corruptela e deriva, na verdade, de uma afirmação nada absurda: “corro de burro quando foge”.Da mesma maneira,

* “enfiar o pé na jaca” advém de “enfiar o pé no jacá”, uma espécie de cesto;

* “estar com bicho-carpinteiro” descende de “estar com bicho pelo corpo inteiro”;

* “ir para cucuia” provém de “ir para o cemitério da Cacuia”, um bairro na Ilha do Governador (RJ) e

* “quem tem boca vai a Roma” decorre de “quem tem boca vaia Roma”.

A dica é do blog do Armando Antenore, divulgada pelo nobre colega Edison Veiga.

