O empresário que quer trazer os pandas para São Paulo, para exibi-los numa temporada (veja post de ontem), prefere os animais no Parque Vila Lobos, na zona oeste, e não no Parque do Carmo, em Itaquera. Uma luta ainda em desenvolvimento.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.