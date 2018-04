TJ reduz expediente nos dias de jogos do Brasil

Todos os funcionários do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo terão expediente menor nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo. Portaria determina que o horário de funcionamento do TJ será de apenas 5 horas nas datas das partidas da equipe do professor Dunga na África do Sul. Quando o jogo for no período matutino, o expediente será das 14 horas às 19 horas. Quando o escrete canarinho jogar à tarde, o funcionamento do TJ ficará restrito das 9 horas às 14 horas. Hoje, com todos julgamentos, audiências, afazeres e a fila de processos à espera de julgamento, o expediente normal é das 9 horas às 19 horas. Você concorda com essa redução do horário na Copa?