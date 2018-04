Justiça manda baixar pedágio no interior

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que a concessionária Rota das Bandeiras, que administra a Rodovia General Milton Tavares de Souza (SP-332), entre Campinas e Conchal, reduza o valor do pedágio na praça de pedágio no km 135,5, na cidade de Cosmópolis. Hoje, o valor da tarifa é de R$ 5,20 para veículos de passeio, e deve ir para R$ 2,50. Já as motocicletas pagam atualmente R$ 2,60 e devem pagar R$ 1,20. A decisão é da juíza Maria Thereza Nogueira Pinto, de Cosmópolis. A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) também já foi intimada sobre a decisão.

A sentença segue liminar já concedida pela Justiça de Cosmópolis em dezembro. Mas a concessionária recorreu e agora perdeu novamente. A redução é uma reivindicação da Associação de Amigos dos Bairros Coqueiro, Uirapuru e Capela de Cosmópolis, que se baseou no princípio de proporcionalidade na utilização da rodovia para argumentar que o valor da tarifa era elevado.