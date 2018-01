Na próxima semana, Dilma Roussef e José Serra participam de evento em São Bernardo para debater a crise, emprego e economia. A programação -“ABC do diálogo e do desenvolvimento” – é articulada pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.

