O site da Dersa que acompanha através de fotos o andamento das obras do Trecho Sul do Rodoanel comete um equívoco. No dia 27 de janeiro, no lote 5, há uma foto postada como se fosse do próprio dia 27, mas foi feita no dia 23, como a imagem mostra. Pelas contas do governo estadual, hoje faltam 48 dias para as pistas serem inauguradas. Não creio.

